صدمة داخل صفوف المقاولون العرب

تلقى الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب صدمة بعد إصابة لاعبه بشكل مؤكد بقطع في الرباط الصليبي لينتهي موسمه مع الذئاب.

أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها أحمد فوزي لاعب المقاولون، إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ذلك بعد تعرضه لإصابة في مباراة الذئاب الأخيرة.

كان أحمد فوزى غادر ملعب مباراة المقاولون والطلائع بعد تعرضه لإصابة قوية جعلته لا يستطيع مواصلة اللقاء، ليتم استبداله.

ويستعد فوزي لاعب المقاولون خلال الأيام المقبلة للخضوع لعملية جراحية بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

كان المقاولون العرب حقق أول فوز في مسابقة الدوري الممتاز لهذا الموسم بعد انتصاره على طلائع الجيش بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ليصبح الذئاب في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

وحرص لاعبو المقاولون والجهاز الفني والإداري على دعم أحمد فوزي، بعد إصابته القوية في الرباط الصليبي.