استبعاد الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك من مجلس الإدارة.. تفاصيل

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تقرير المفوضين في الدعوى رقم 8801 لسنة 78 ق، المقامة من كريم عادل عبيد، المرشح السابق على مقعد أمين صندوق نادي الزمالك، يقرر في منطوقه استبعاد الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك من مجلس الإدارة.

وقال المحامي في دعواه، إن الدعوى جاءت تأسيسًا على الحكم الصادر في الدعوى رقم 514 لسنة 78 ق، والمرفوعة من الدكتور كريم عادل عبيد، قبل انتخابات نادي الزمالك، والتي قضى الشق المستعجل فيها باستبعاد حسام المندوه من كشوف المرشحين بانتخابات نادي الزمالك، إلا أن الجهات المعنية بتنفيذ الحكم لم تقم بإجراء ذلك.

وفى سياق أخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم بتهديد شروق أشرف، شقيقة الراحلة "نيرة أشرف"، بالقتل، لإجبارها على الزواج منه.

تبين من التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم قام بإرسال رسالة إلى والد نيرة أشرف، عبر تطبيق التيك توك، وأخبره فيها بأنه يريد الزواج من ابنته شروق وإلا سيكون مصيرها من مصير شقيقتها نيرة، ثم عاد وأرسل رسالة إلى شروق عبر صفحتها على الفيسبوك.

أوضحت التحريات، أن المتهم قام بإرسال رسالة إلى شروق أخبرها فيها بأنه يحبها ويريد الزواج منها، وأنه لن يترك أحد يتزوجها، وإذا رفضت الزواج منه سيقوم بإنهاء حياتها مثل شقيقتها نيرة، وقامت شروق ووالدها بإجراء محضر في قسم الشرطة، وتمكنت أجهزة أمن الجيزة من ضبطه.

قالت شروق أشرف، شقيقة نيرة أشرف، إن الشاب أرسل لها بأنه طالب في كلية الهندسة ويقطن في المعادي، وأثبتت التحريات أنه طالب بأحد المعاهد ويعمل في مطعم، وأنه لا يقطن في المعادي.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الهرم مفاده تلقيه بلاغًا من سيدة ووالدها، وتبين أن السيدة تدعى شروق أشرف، شقيقة نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، التى قتلت على يد زميلها محمد عادل أمام بوابة الجامعة.

قالت شروق في المحضر إن أحد الشباب أرسل لوالدها رسائل نصية يطلب فيها الزواج منها، وحينما قاموا بتجاهل الرسائل، عاد الشاب بإرسال رسائل تهديد بالقتل، قائلًا: "أنا هتقدم لبنتك شروق، ولو اتجوزت حد تانى ودينى لأدبحها".

قامت الأجهزة الأمنية بتحرير محضر بالواقعة وإجراء التحريات اللازمة للوقوف حول ملابسات الواقعة وتم تحديد هوية الشاب وإرسال مأموريات عدة لإلقاء القبض عليه.