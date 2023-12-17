الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الشيخ تميم بن حمد يصل الكويت لتقديم واجب العزاء

الشيخ تميم بن حمد
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

وصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر إلى مطار دولة الكويت الأميري، على رأس وفد رفيع المستوى، لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية أمس السبت.

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تشييع جنازة أمير الكويت الراحل نواف الأحمد.. صور

استقبل أمير قطر، لدى وصوله إلى أرض المطار اليوم الأحد،، أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح ولفيف من أسرة آل صباح وكبار رجال الدولة بالكويت.

كان الشعب الكويتي قد ودع الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى مثواة الأخير بعد إتمام مراسم دفن جثمان الفقيد بمقابر ال صباح بمنطقة الصلبيخات .

تلقي أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الصباح العزاء من أسرة الصباح ومن كافة المعزين بمقر المقابر بعد دفن الجثمان.

فيما شهد مراسم دفن الفقيد، رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح ورئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون ولفيف من أسرة ال صباح وأعضاء مجلس الأمة الكويتي وكبار رجال الدولة بالكويت.

كان المصلون من أسرة ال صباح ، قد أدوا صلاة الجنازة في وقت سابق على الأمير الراحل الشيخ نواف الجابر الصباح يتقدمهم أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق.

أعلنت بلدية الكويت قد أعلنت في وقت سابق أن إدارة شؤون الجنائز أنهت كافة التحضيرات والترتيبات الخاصة لاحتضان أرض الكويت جثمان فقيدها (المغفور له بإذن الله) أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأكدت أنه تم تأمين وتنظيم عملية نقل جثمان فقيد الكويت بعد أداء صلاة الجنازة كما تم التنسيق كذلك مع الجهات الأمنية والعسكرية المختصة واتخاذ الترتيبات الخاصة بمسار نقل جثمان فقيد الكويت وخطة إغلاق بعض المداخل بما لا يؤثر على سير العمل في المقبرة لاستقبال الجنائز اليومية.

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