تشييع جنازة أمير الكويت الراحل نواف الأحمد.. صور

أدى الكويتيون صلاة الجنازة، اليوم الأحد، على أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي توفي أمس عن عمر ناهز 86 عاماً.

وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد بلال بن رباح بمدينة الكويت، في حضور الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي بات أميراً للبلاد، بعد وفاة الأمير الراحل.

ونُقل جثمان الأمير الراحل إلى مقبرة الصليبيخات؛ حيث وارى الثرى.

وكان مجلس الوزراء الكويت قد أعلن الحداد الرسمي في البلاد لمدة 40 يوماً، بعد وفاة الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح.

وتوفي الأمير نواف بعد 3 سنوات من توليه الحكم.

وقال الديوان الأميري في بيان أمس: ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت.