الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المطيري عن أمير الكويت: فقدنا قائدا حكيما حمل هموم شعبه والأمتين

بوابة الوفد الإلكترونية

قال وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي عبدالرحمن المطيري، إن الكويت خاصة والأمتين العربية والإسلامية فقدت بوفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه قائدا حكيما حمل هموم شعبه والأمتين.

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أمير الكويت يبكي في جنازة أخيه الشيخ نواف الأحمد (فيديو)

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تأثر أمير الكويت لحظة دفن أخيه الشيخ نواف الأحمد (فيديو)

وأكد الوزير المطيري - في تصريح اليوم، الأحد، أن الأمير الراحل عمل طوال حياته بتفان وإخلاص من أجل الكويت وشعبها مراعيا الله تعالى في سعيه الحثيث لازدهارها وتطورها وداعما للعمل الإنساني والأعمال الخيرية التي تقدمها الكويت في كل أنحاء العالم.. داعيا المولى القدير أن يتغمد الأمير الراحل بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم الشعب الكويتي الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

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