قانونية "مستقبل وطن": الانتخابات الرئاسية أرست قواعد التعددية الحزبية والفضل للحوار الوطني

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الانتخابات الرئاسية 2024 والتي شهدت اقبال غير مسبوق أكدت على التعددية الحزبية، ومن ثم الفترة المقبلة سيكون هناك زخم سياسي ينعكس على الحياة السياسية بشكل عام.

وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الحوار الوطنى كان له دور كبير فى هذا الزخم السياسي والتعددية الحزبية، ومن ثم المشاركة الكبيرة وغير المعهودة على مدار الاستحقاقات الدستورية الأخيرة يؤكد أن الحياة السياسية تشهد تطورا كبيرا على مدار العمل الحزبى، وأن الاستحقاقات المقبلة ستشهد تنافس قوى وحقيقى على الأرض، وهذا بدوره يثرى الحياة السياسية بشكل عام.

وأشار عبد اللطيف، إلى أن نجاح مصر في عبور الاستحقاق الدستوري فى ظل ما تشهده المنطقة من توترات خطوة مهمة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار مصر، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التي بدأت منذ سنوات، خاصة وأن جميع الجهات المعنية بتنظيم العملية الانتخابية أو المشاركة فيها بالإضافة إلى الشعب المصري الذي هو حجر الأساس نجحوا في تسطير ملحمة وطنية خالصة خلال أيام التصويت الثلاثة.

وأضاف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن:" هذه الانتخابات على وجه التحديد ستظل محفورة في ذاكرة التاريخ لأنها تأتي في توقيت شديد الحساسية تحتاج فيه مصر إلى التفاف واصطفاف أبنائها في مواجهة التحديات الإقليمية التى تهدد أمنها القومي، وهذا ما يعكس وعى الشعب المصري بأهمية صوتهم في الاستحقاق الدستوري الانتخابي في حماية أمن واستقرار مصر في مواجهة مخططات خارجية تستهدف المساس بالسيادة المصرية".