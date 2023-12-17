الإحصاء: 5.7٪ زيادة في أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن 3٬7 مليون طالب مقيدون بالتعليم العالي للعام الجامعي 2022 /2023 مقابل 3٬5 مليون طالب عام 2021/2022 بنسبة زيادة قدرها 5٬7 ٪.



الجامعات الحكومية والأزهر:

أشار الجهاز فى إحصائية أصدرها اليوم أن هناك 2٬5 مليون طالب مقيد بالجامعات الحكومية والأزهر يمثلون 66٬5٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2022 /2023)، مقابل 2٬4 مليون طالب عام (2021/2022)بنسبة زيادة قدرها 0.2 ٪.

وبلغ عدد الجامعات 28 جامعـة تضم 547 كليـة منـها 289 كلية نظرية بها عدد 1٬8 مليون طالب بنسبة 72.6٪ من إجمالي طلاب الجامعـات الحكومية والأزهر المقيدين، وعدد 258 كليــة عملية بعدد 672.7 ألف طالب بنسبة 27.4٪ من إجمالي طلاب الجامعـات الحكومية والأزهر.

112٬4 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الحكومية والأزهر عام (2022 /2023).

الجامعات الخاصة والأهلية:

وأشار إلى 296٬9 ألف طالب مقيدون بالجامعات الخاصة والأهلية يمثلون 8٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2022 /2023) مقابل 228٬9 ألف طالب عام (2021 /2022) بنسبة زيادة قدرها 29 ٬7٪. وبلغ عدد الجامعات 69 جامعة تحتوي على 379 كلية منها 103 كلية نظـرية بعدد 66٬9 ألف طالب بنسبة 22٬5٪ من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة، وعدد 276 كلية عملية بعدد 230 ألف طالب بنسبة 77٬5 ٪ من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة.14٬4 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الخاصة عام (2022 /2023).

المعاهد العليا الخاصة:

وبلغ عدد المعاهد 156 معهد عالى يضم 660.6ألف طالب مقيدون بالمعاهــد العليا الخاصة، يمثلون 17٬9 ٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2022 /2023) مقابل 571٬2 ألف طالب عام 2021 / 2022 بنسبة زيادة قدرها 15٬7٪. 9٬4 ألف عضو هيئــة تدريس بالمعاهد العليا الخاصة عـــام (2022 /2023).

الأكاديميات:

وبلغ عدد الأكاديميات 4 أكاديمية تضم 37.1 ألــف طـالب مقـيدون بالأكاديميـات يمثلـون 1٪من إجمالي طلاب التعلـيم العالــى عام (2022 /2023)، مقابل 38٬2 ألف طالب عـام (2021 /2022) بنسبة انخفاض قدرها 2٬6٪. و2٬1 ألف عضو هيئــة تدريس بالأكاديميـات عام (2022 /2023).

المعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومي / خاص): كما بلغ عدد الطلاب199٬1 ألف طالب مقيدون بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة يمثلون 5.4٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2022 /2023) مقابل 181٬4 ألف طالب عام (2021 /2022) بنسبة زيادة قدرها 9٬8٪. 2٬4 ألف عضو هيئة تدريس بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومي والخاصة عام (2022 /2023).

المعاهد المتنوعة الخاصة:

وبلغ عدد الطلاب 45٬3 ألف طالب مقيدون بالمعاهد المتنوعة الخاصة يمثلون 1٬2٪ من إجمالي طلاب التعليم العالى عام (2022 /2023) مقابل 25٬8 ألف طالب عام (2021 /2022) بنسبة زيادة قدرها 75٬6٪. و829 عضو هيئة تدريس بالمعاهد المتنوعة الخاصة عام (2022 /2023).