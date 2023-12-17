المشدد 6 سنوات لعاطل أدين بحيازة مواد مخدرة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار نطاق مركز فاقوس.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، وخالد محمد حافظ، وشادي المهدى، وأمانة سر نبيل شكرى، ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية رقم 16121 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة فاقوس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز بقيام "إسماعيل م م ع" عاطل مقيم دائرة المركز بالاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبطه بحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة بإحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.