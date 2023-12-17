نتنياهو يكشف عن مفاوضات مع حماس لإطلاق سراح الأسرى

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المفاوضات لاستعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، جارية دون أن يكشف عن تفاصيلها.

قال: "لولا الضغط العسكري، لم نكن لننجح في وضع الخطوط العريضة التي تؤدي إلى إطلاق سراح 110 رهائن، ولن يؤدي إلا الضغط العسكري المستمر إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وتوجيهاتي لفريق التفاوض مبنية على هذا النهج الذي من دونه لن نحصل على شيء".

وتابع: "نحن نعمل مع مصر وقطر، ولدينا انتقادات جدية لقطر وسنعلن عنها في الوقت المناسب لكننا الآن نريد استعادة الرهائن".

طالبت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، حكومة نتنياهو بصفقة تبادل مع حماس فورًا، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

مظاهرات في تل أبيب

تتظاهر عائلات إسرائيلية، أمام مقر وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب احتجاجًا على قتل جيش الاحتلال 3 محتجزين عن طريق الخطأ.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواتنا أطلقت النار بالخطأ على 3 محتجزين إسرائيليين بغزة.

وأعلن جيش الاحتلال، مقتل 3 محتجزين في قطاع غزة بنيران صديقة.

وأكد جيش الاحتلال، أن المعارك في قطاع غزة مُعقدة، واستعادة المحتجزين عسكريًا تحدٍ هائل ومُهمة صعبة للغاية.

كما أكد جيش الاحتلال، أن حماس لا تزال تمتلك قدرات قتالية تُمكنها من إطلاق الصواريخ.

وأضاف جيش الاحتلال، ندفع ثمنًا كبيرًا في غزة وأهدافنا استعادة المحتجزين.