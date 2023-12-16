عائلات الأسرى الإسرائيليين تضيق الخناق على نتنياهو

طالب عائلات المحتجزين الإسرائيليين، حكومة نتنياهو بصفقة تبادل مع حماس فورا، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتتظاهر عائلات إسرائيلية، أمام مقر وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب احتجاجا على قتل جيش الاحتلال 3 محتجزين عن طريق الخطأ.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواتنا أطلقت النار بالخطأ على 3 محتجزين إسرائيليين بغزة.

وأعلن جيش الاحتلال، مقتل 3 محتجزين في قطاع غزة بنيران صديقة.

وأكد جيش الاحتلال، أن المعارك في قطاع غزة مُعقدة، واستعادة المحتجزين عسكريًا تحدٍ هائل ومُهمة صعبة للغاية.

كما أكد جيش الاحتلال، أن حماس لا تزال تمتلك قدرات قتالية تُمكنها من إطلاق الصواريخ.

وأضاف جيش الاحتلال، ندفع ثمنًا كبيرًا في غزة وأهدافنا استعادة المحتجزين.