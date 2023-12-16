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السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نتنياهو في مأزق.. جنود وأسرى الاحتلال الإسرائيلي في مصيدة

نتنياهو
نتنياهو

يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وضع نفسه وتاريخه السياسي في مأزق، وبات مهدد بإنهاء مسيرته السياسية الحافلة بالإجرام خلال الأيام القادمة، فمن أزمة لأخرى يخرج نتنياهو خاسرا.

 قتل اليوم السبت ثلاثة رهائن إسرائيليين بالرصاص على أيدي الجيش الإسرائيلي خلال القتال في قطاع غزة، مما أثار انتقادات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعدم قيامه بما يكفي لتحرير الأسرى الذين تحتجزهم حماس.

وبدأت الاحتجاجات تخرج من مقر الجيش الإسرائيلي، ومن المقرر تنظيم مظاهرة كبيرة في تل أبيب مساء اليوم، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ويتعرض رئيس الوزراء لانتقادات بسبب ما وصفه بالتقاعس عن تأمين صفقة جديدة لتبادل الأسرى، بعد أسابيع من انتهاء وقف إطلاق النار لفترة وجيزة.

وكشف الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أن الرهائن خرجوا بدون قمصان من مبنى في حي الشجاعية في شمال غزة أثناء القتال، حاملين علما أبيض مؤقتا للدلالة على الاستسلام، وأن أحدهم صرخ "مساعدة" باللغة العبرية، ومع ذلك، تم إطلاق النار عليهم، خلافا لقواعد الاشتباك، حيث اشتبه الجنود في وجود تهديد لحماس، بحسب بلومبرج.

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