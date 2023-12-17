الأحد 17 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

لحظة نقل أمير الكويت الراحل إلى مقبرة الصليبيخات (فيديو)

الشيخ نواف الأحمد
الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت الراحل

نُقل جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى مقبرة الصليبيخات بعد أداء صلاة الجنازة عليه.

txt

بعد وفاة أمير الكويت.. هيا الشعيبي تفاجيء الجمهور بتصرف إنساني

txt

تفاصيل آخر لقاء للسيسي مع أمير الكويت الراحل (فيديو)

txt

تنكيس الأعلام بالأقصر حدادًا على وفاة أمير الكويت

أدى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، صباح اليوم، صلاة الجنازة على جثمان فقيد الوطن المغفور له أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الاحمد، وذلك في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق.

كما أدى صلاة الجنازة على جثمانه رحمه الله رئيس مجلس الامة أحمد السعدون وكبار الشيوخ وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك  وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وحشد من المواطنين.

أمير المصالحات

توفى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ظهر أمس، عن عمر ناهز 86 عاماً، بعد أكثر من 3 أعوام أمضاها على رأس الدولة.

وأسند الراحل الشيخ صباح الأحمد، للشيخ نواف الأحمد، مهمة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية 2003، وجرى تزكيته ولياً للعهد 2006، وعرف عنه قربه من الجميع وبساطته بالتعامل، وكان محور تهدئة للتوترات المتكررة بعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية.

واستكمل وساطة الأزمة الخليجية بالسعودية، وأجرى أول زيارة خارجية له للسعودية لحضور قمة العلا 2021، وشهدت المصالحة، واتسمت الحياة البرلمانية بعهده بالهدوء.

ويصف الكويتيون أميرهم الشيخ نواف الأحمد بتواضعه، وهو ما وثقوه على وسائل التواصل الاجتماعى للقاءاتهم به غالباً فى المساجد، حيث كان يحرص على أداء الصلاة فى مسجد الحى السكنى الذى يقطنه متجرداً من مظاهر الحكم حتى فى ملابسه، إذ يحضر إلى المسجد دون عباءة، ويقود سيارته بنفسه دون حراسة.

مواد متعلقة

بعد وفاة أمير الكويت.. هيا الشعيبي تفاجيء الجمهور بتصرف إنساني

تفاصيل آخر لقاء للسيسي مع أمير الكويت الراحل (فيديو)

تأجيل إفتتاح المهرجان القومي للتحطيب بالأقصر حدادًا على روح أمير الكويت

تنكيس الأعلام بالأقصر حدادًا على وفاة أمير الكويت

تنكيس الأعلام بجامعة جنوب الوادي حدادًا على وفاة أمــير الكــويت

الكويت تودع أمير المصالحات

عبدالسند يمامة ينعى أمير الكويت ويقدم العزاء للشعب الكويتى

الرئيس الجزائري ناعيا أمير الكويت: التاريخ يسجل للفقيد الجهود الخيرة

الجريدة الورقية