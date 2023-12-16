بعد وفاة أمير الكويت.. هيا الشعيبي تفاجيء الجمهور بتصرف إنساني

شاركت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الاشهر إنستجرام استقبالها لطفلتها الخامسة بسعادة.



وأوضحت الشعيبي البالغة من العمر ٤٣ عامًا أنها أطلقت عليها اسم "بنين هاني الطباخ"، وكتبت هيا الشعيبي: "الحمد لله على البشائر التي تغيث القلب، الحمد لله الذي وهبني روحاً من روحي ونبضاً آخر لقلبي، بنين هاني الطباخ، حضنتك باسم الذي وضعك بقلبي قبل أن تراك عيني اللهم أنبتها نباتاً حسناً واجعلها قرة عين لنا".

هيا الشعيبي

وشاركت أيضا مقطع فيديو لشقيقها ثامر الشعيبي، في المستشفى منذ لحظة وصوله أمام المصعد ودخوله الغرفة حتى أن وصل إليها مقبلًا يدها ممتنًا لسلامتها وسعيدًا بطفلة شقيقته.

الغاء حفل استقبال الطفلة



وتقديرًا لوفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر لغت هيا الشعيبي الاحتفال بولادة طفلتها الخامسة بنين والذي كان من المفترض أن تقيمه غداً.



ونشرت صورة للشيخ نواف الأحمد، داعية الله له بالرحمة، وكتبت قائلة: "اعتذر عن استقبالي الرسمي يوم الأحد في ريال حياة وذلك لوفاة أبونا الغالي العزيز علينا جميعا بابا نواف الغالي".



جدير بالذكر أن هيا تزوجت مرتين ولديها 4 أبناء وهم فهد وهو من زوجها الأول، وفاطمة وجمال وسكينة من زوجها الثاني الفنان الكويتي هاني الطباخ .