تنكيس الأعلام بالأقصر حدادًا على وفاة أمير الكويت

أعلنت محافظة الأقصر، حالة الحداد بتنكيس الأعلام بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمديريات والمصالح والهيئات الحكومية لمدة 3 أيام تنفيذًا للمنشور الدورى الوارد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إعلان حالة الحداد بجمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على روح الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت.



ونعى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، رحيل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، فقيد الأمتين العربية والإسلامية، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أعلنت تعليق الأنشطة والفعاليات الفنية، بالمواقع الثقافية التابعة للوزارة، بأنحاء الجمهورية، لمدة ثلاثة أيام، وذلك تفعيلًا لإعلان جمهورية مصر العربية، حالة الحداد العام، لرحيل سمو الشيخ، نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣، وفي ضوء ذلك تم تأجيل افتتاح مهرجان التحطيب بالأقصر.

ونعت وزيرة الثقافة، فقيد الأمتين العربية والإسلامية، راجية من الله أن يتغمده برحمته، ويُلهم شعب الكويت الصبر والسلوان.