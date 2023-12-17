للدايت| طريقة عمل لبنة قليلة الدسم لفطار صحي

لبنة من أنواع الأجبان اللذيذة، والتي تتميز باحتوائها على دهون قليلة وتكون غير مالحة، لذا يمكنك تناولها عند اتباع نظام صحي لخسارة الوزن، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.





لبنة

طريقة عمل لبنة قليلة الدسم

المقادير

- حليب: 5 كيلو (سائل وقليل الدسم)

- لبن زبادي: 10 ملاعق كبيرة (قليل الدسم)

ملح: حسب الرغبة

طريقة التحضير

في قدر على النار، اغلي الحليب جيدًا مع تحريكه باستمرار، ثم ارفعي القدر واتركيه جانبًا حتى يصبح الحليب بدرجة حرارة الغرفة.

أضيفي اللبن الزبادي والملح إلى الحليب، وحركي المكونات جيدًا حتى تمتزج.

ضعي خليط الحليب في كيس قماشي نظيف، ثم اربطيه جيدًا، واتركيه لمدة ليلة كاملة، مع وضع وعاء تحت الكيس القماشي لتصفية السوائل منه.

احفظي اللبنة في وعاء مناسب في الثلاجة لوقت الاستخدام.