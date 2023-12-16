مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يكشف تفاصيل معمل تحاليل العينات

كشف الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تفاصيل المعمل الخاص بتحليل عينات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة وحصوله على شهادة الأيزو" 9001" مؤكدًا بأن المعمل يتضمن أحدث الأجهزة العالمية لتحليل عينات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة.

وأوضح ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بأنه يتم إجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرات للموظفين في الجهاز الإداري للدولة ،للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وفى حالة إيجابية العينة في الكشف الاستدلالي، يتم إرسال العينة الى المعمل للتحليل التأكيدي من خلال أحدث الأجهزة والذى يكشف كافة أنواع المواد المخدرة.

تعاطى مواد مخدرة

وأضاف عثمان بانه إذا كانت النتيجة الإيجابية لعينة التحليل بسبب تعاطى مواد مخدرة مثل " الحشيش ، والهيروين وغيرها من أنواع المواد المخدرة الأخرى "، أو نتيجة تعاطي أنواع من الأدوية المدرجة في جدول قانون المخدرات ،حيث تكشف الأجهزة بمعمل صندوق مكافحة الإدمان كافة التفاصيل الخاصة بعينات تحليل الكشف عن تعاطى المواد المخدرة ،وبالتالي تضمن دقة النتائج حيث تكشف نتائج التحاليل وجود مواد مخدرة أو أدوية مدرجة بجداول قانون المخدرات وتسطيع الأجهزة التفرقة بنسبة 100% بين وجود مادة مخدرة أو هناك دواء يتداخل في التحليل







وأوضح "عمرو عثمان" أنه من خلال أحدث الأجهزة العالمية بمعمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يستطيع الصندوق متابعة مرضى الإدمان داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق من حيث التأكد من مدى التزامهم بتناول الأدوية الخاصة بالبرنامج العلاجي من خلال تحليل عينات الكشف ومتابعة مراحل العلاج أول بأول ،أيضا متابعة المتعافين من تعاطى المواد المخدرة خلال جلسات الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي من خلال إجراء تحليل لعينات الكشف للتأكد من عدم عودتهم لتعاطى المواد المخدرة مرة الأخرى مما يساعد ذلك على استكمال البرنامج التأهيلي الحد من الانتكاسة .