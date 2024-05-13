عاجل.. جيش الاحتلال يقطع الاتصالات بالكامل عن مخيم جباليا

أعلنت مصادر فلسطينية، أن جيش الاحتلال قطع الاتصالات بشكل كامل عن مخيم جباليا .

مقتل وإصابة موظفين أمميين في قصف إسرائيلي على رفح وخان يونس

وفي وقت سابق، قُتل وأصيب موظفون أمميون، اليوم الاثنين، بنيران قوات الاحتلال التي تواصل عدوانها على قطاع غزة لليوم الـ220 على التوالي.

وحسب وكالة وفا، أفاد مصدر في القطاع، بمقتل أحد موظفي الأمم المتحدة قرب المستشفى الأوروبي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وهو ما اعترف به جيش الاحتلال عبر إذاعته الرسمية.

إلى ذلك، استُشهد سائق فلسطيني وأصيبت موظفة أجنبية بمنظمة الصحة العالمية، إثر قصف إسرائيلي شرقي رفح.

كما أفادت مصادر صحية بإصابة موظفين بالأمم المتحدة عند معبر رفح جنوب قطاع غزة، وُصفت جروح أحدهم بالخطيرة للغاية.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة قد أعلنت في وقت سابق، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 35,091 شهيدا وأكثر من 78,827 مصابا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



