توهج شمسي يهدد الكوكب.. الأرض تعود للعصور الحجرية “انقطاع الإنترنت والكهرباء”

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا خطيرًا مفاده أن الجنس البشري بل والكرة الأرضية في خطر لم يسبق من قبل، إذ حذر العلماء من أن الشمس انفجرت للتو بأقوى توهج شمسي منذ 6 سنوات، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث عواصف مغناطيسية أرضية وانقطاع التيار الكهربائي على الأرض.

وأضافت الصحيفة أن الأرض ستتعرض لتوهج شمسي ضخم وانبعاث كتلي إكليلي خلال غضون أيام، ما قد يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي والراديو على الأرض.

ومن المحتمل طبقا لحديث العلماء أن الأرض ستتعرض لعاصفة شمسية ضخمة اعتبارًا من 17 ديسمبر، ولحسن الحظ، لم يكن التوهج يواجه الأرض مباشرة، لذا من المحتمل أن نتلقى فقط ضربة خاطفة.

ورصد مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لناسا قدرًا هائلاً من النشاط في نصف الكرة الشمالي للشمس، وكشفت عمليات الرصد لحظة انفجار توهج شمسي من فئة X2.8 من سطح الشمس.

ويتم تصنيف التوهجات الشمسية على مقياس من A إلى X، حيث تكون A هي الأقل قوة وX هي الأكثر قوة، ويتم بعد ذلك تقسيم هذه الفئات حسب الأرقام، حيث تكون قوة X2 ضعف قوة X1.

وتحدث التوهجات الشمسية عندما تلتوي المجالات المغناطيسية القوية للشمس وتتشابك معًا بواسطة تيارات الغاز شديدة الحرارة، وهذا شائع بشكل خاص في البقع الشمسية، وهي المناطق الأكثر برودة من سطح الشمس حيث تكون المجالات المغناطيسية شديدة بشكل خاص.

وعندما يتم إطلاق الطاقة المخزنة في هذه الحقول الملتوية فجأة، يتم تسخين كميات هائلة من المواد بسرعة كبيرة إلى ملايين الدرجات، إن انفجار الطاقة هو الذي يمكن أن يتداخل مع الاتصالات اللاسلكية على الأرض.

وقال الدكتور أليكسي جلوفر، منسق خدمة الطقس الفضائي في وكالة الفضاء الأوروبية، لـ MailOnline: "إن التوهج الشمسي الذي حدث بالأمس هو الأكبر في الدورة الشمسية حتى الآن، وهو الأكبر الذي شهدناه منذ عام 2017".

وتسبب توهج الأمس بالفعل في انقطاع معتدل للراديو في أمريكا الجنوبية، مع فقدان جزئي أو كامل للإشارة لمدة ساعتين.