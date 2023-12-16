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السبت 16 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

عبدالسند يمامة ينعى أمير الكويت ويقدم العزاء للشعب الكويتى

بوابة الوفد الإلكترونية

ينعى الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والهيئة العليا للحزب والمكتب التنفيذى ببالغ الحزن والأسى، الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت الذى وافته المنية اليوم.

 ويدعو حزب الوفد للفقيد بالرحمة، وأن يدخله الله فسيح جناته، وثمَّن حزب الوفد برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة الدور الكبير الذى قام به الفقيد الراحل فى الحياة السياسية داخل الكويت والوطن العربى، كما ثمَّن حزب الوفد دور الأمير الراحل فى العلاقات الوطيدة التي تربط الكويت بمصر، وكذلك العلاقات الجيدة بين الشعبين المصرى والكويتى.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة إن العلاقات المصرية - الكويتية وطيدة وأزلية ولا يشوبها أدنى شائبة.

وأثنى رئيس الوفد على المواقف الريادية التي قام بها الأمير الراحل فى توطيد العلاقات المصرية - الكويتية.

وقدم الدكتور عبدالسند يمامة خالص العزاء إلى الحكومة الكويتية والشعب الكويتى الشقيق فى وفاة الأمير نواف حاكم الكويت.

 

الجريدة الورقية