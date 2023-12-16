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السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. إسرائيل تعلن مقتل الرائد عزريا على أيدي حزب الله وتنشر صورته

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أعلنت القناة 12، عن مقتل الرائد يحزقيل عزريا بفعل طائرة انتحارية أطلقها حزب الله باتجاه الجليل.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن استهداف قاعدة المالكية شمال شرق محافظة الحسكة السورية، بالطائرات المسيّرة، وتحقيقها إصابات مباشرة، مشيرة إلى أن ذلك رداً على مجازر الكيان الصهيوني بحق سكان غزّة.

على جانب آخر، استهدفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، استهداف 7 آليات عسكرية، وقنص 5 جنود إسرائيليين في مدينة غزة.

وكشفت حماس التفاصيل الكاملة للعملية، إذ أكدت أنها استهدفت جرافة إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” جنوب منطقة التوام شمال المدينة.

وأشارت إلى استهداف دبابة وجرافة إسرائيليتين بقذيفة “الياسين 105” في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، لافتة إلى أن عناصرها تمكنوا من قنص 3 جنود إسرائيليين في حي الشيخ رضوان.

وأشارت حماس إلى أنهم تمكنوا من قنص جنديين إسرائيليين في حي الزيتون.

وأفادت باستهداف دبابتين وجرافتين إسرائيليتين بقذائف «الياسين 105» في حي الزيتون.

وذكرت أن عناصرها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد، وإيقاعها بين قتيل وجريح في حي الشيخ رضوان.


 

 

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