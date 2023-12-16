المقاومة تدك قوات إسرائيلية في جحر الديك وبيت لاهيا.. ويستولون على سلاح "تذكار"

أعلنت سرايا القدس، أن قوات المقاومة دكت التحشدات العسكرية للعدو في منطقة جحر الديك، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأوضحت القسام عبر حسابها :" مقاتلونا قضوا على 10 جنود وانسحبوا بسلام بعد الاستيلاء على سلاح أحدهم في هجوم جحر الديك".

وقالت كتائب القسام، إنه: " تم استهداف قوة صهيونية أثناء تفتيشها لأحد المنازل غرب بيت لاهيا بقذيفتي "تاندوم" وأوقعوهم بين قتيل وجريح، وخلال تقدم قوة النجدة استهدفها مجاهدونا بعبوة تلفزيونية مضادة للأفراد "تلفزيونية" أوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو للأسرى الإسرائيليين لديهم، بعنوان "الوقت ينفذ" موجهة رسالة للاحتلال حول أهمية سرعة تنفيذ صفقة تبادل للأسرى.

وظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته القسام عبر حسابها، مشاهد للأسرى الموجودين لدي حماس ولعدد أخر للذين قتلوا على أيدي قوات الاحتلال أمس الجمعة أو جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، وظهر في الفيديو الأسيرة التي خرجت من قبل وكانت تتحدث إلى نتنياهو في فيديو .

وأشارت القسام إلى أن وقت الاحتلال ينفذ في استعادة الأسرى الإسرائيليين الذين على قيد الحياة حتى الآن .