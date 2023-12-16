تشيلسي يتعادل أمام شيفيلد يونايتد في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مواجهة تشيلسي أمام نظيره شيفيلد يونايتد بالتعادل السلبي 0/0، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

شهد الشوط الأول سيطرة شبه تامة من قبل لاعبي تشيلسي على الكرة، حيث وصلت نسبة الاستحواذ 80% لصالح تشيلسي، مقابل 20% لصالح شيفيلد يونايتد.

وعلى الرغم من سيطرة البلوز على المباراة، لكن لاعبيه لم ينجحوا في تسجيل هدف التقدم خلال الخمس وأربعون دقيقة الأولى، حيث نجح دفاع شيفيلد يونايتد في التصدى للهجمات الخطيرة لهجوم تشيلسي.

وكان الأرجنيتني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لـ تشيلسي الإنجليزي، قد بدأ المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: جورجي بيتروفيتش

الدفاع: تياجو سيلفا، أكسيل ديساسي، ليفي كولويل، بينوا بادياشيل.

الوسط: كونور كالاجر، كول بالمر، موسيس كايسيدو.

في الهجوم: ميخايلو مودريك، نيكولاس جاكسون، رحيم سترلينج.