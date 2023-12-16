عاجل.. القسام تنشر فيديو للأسرى الإسرائيليين بعنوان "الوقت ينفد "

نشرت كتائب القسام مقطع فيديو للأسرى الإسرائيليين لديهم، بعنوان "الوقت ينفذ" موجهة رسالة للاحتلال حول أهمية سرعة تنفيذ صفقة تبادل للاسرى.

وظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته القسام عبر حسابها، مشاهد للأسرى الموجودين لدي حماس ولعدد أخر للذين قتلوا على أيدي قوات الاحتلال أمس الجمعة أو جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، وظهر في الفيديو الأسيرة التي خرجت من قبل وكانت تتحدث إلى نتنياهو في فيديو .

وأشارت القسام إلى أن وقت الاحتلال ينفذ في استعادة الأسرى الإسرائيليين الذين على قيد الحياة حتى الآن .

وكانت مصادر قالت إنه من المتوقع أن تجرى خلال الساعات المقبلة صفقة لتبادل أسرى بين حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ومن المتوقع أن يعقد مجلس الحرب الإسرائيلي اجتماعا مساء اليوم لبحث استئناف مفاوضات صفقة جديدة لتبادل الأسرى في غزة.

وذكرت صحيفة هارتس العبرية أن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس معقدة للغاية.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أعطى رئيس الموساد كامل الحرية في العمل للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.