إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارة بجرار زراعى بنجع حمادي

أصيب 5 أشخاص، اليوم السبت، فى حادث حادث تصادم سيارة مع جرار زراعي على كوبري الرمل، قرية الحلفاية، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة مع جرار زراعي على طريق كوبري الرمل قرية الحلفاية مركز نجع حمادي. وبالفحص تبين إصابة كلًا من ” نسرين.ع.م، تبلغ من العمر 35 عامًا، ويوسف.م.ح، يبلغ من العمر 12 عامًا، وصابرين.ج.م، تبلغ من العمر 35 عامًا، وعمر.ي.ث، يبلغ من العمر 24 عامًا، وحماده.م.ع، يبلغ من العمر 28 عامًا، إثر حادث تصادم على كوبري الرمل مركز نجع حمادي.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.