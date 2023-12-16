السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حجازي ردًا على تواجده بمعسكر الأهلي "ياريت يكون في مصداقية أكتر من كدا"

أحمد حجازي
أحمد حجازي

علق الدولي المصري أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة على حقيقة الأنباء التي أنتشرت في الساعات القليلة الماضية حول زيارته لمعسكر النادي الأهلي للاحتفال مع لاعبي القلعة الحمراء بصعود إلي نصف نهائي مونديال الأندية 2023.

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وكتب حجازي عبر حسابه الرسمي على منصة “ إكس ” : “ دا حسين الشحات ولابس تيشيرتي وياريت يكون في مصداقية ومهنية واحترام أكتر من كدا ” .

وكانت صورة قميص حجازي أنتشرت عقب خسارة الاتحاد تشير إلي تواجد اللاعب داخل معسكرالأهلي للاحتفال مع فريقه السابق.

وتلقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة هزيمة ثقيلة من الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة ،ليضرب الشياطين الحمر موعدًا مع فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي بمونديال الأندية


يواجه الأهلي  نظيره  فلومينينسي البرازيلي يوم الإثنين المُقبل الموافق 18 ديسمبر في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدأ المواجهة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

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