التموين تتسلم 300 ألف طن سكر مستورد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استلام 300 ألف طن سكر خام خلال الأيام الماضية بهدف تكريرها في المصانع التابعة لوزارة التموين وتوزيعها على شركات الإنتاج والتعبئة لضخها في المجمعات الاستهلاكية والمعارض والمنافذ السلعية بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم ضخ السكر على البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر ديسمبر الجاري وكسلعة حرة بسعر 27 جنيها، وذلك بعدد 1 كيلو للبطاقة التموينية أقل من 3 أفراد و2 كيلو للبطاقة التموينية أكثر من 4 أفراد، حيث تم حتى الآن منذ 11 ديسمبر الجاري ضخ 95 ألف طن سكر لحاملي بطاقات التموين.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون الوزير خلال جولة تفقدية على فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية في محافظة الجيزة أنه يتم ضخ من 1.5 طن إلى 3 أطنان سكر يوميا لنحو 350 فرعا استهلاكيا في القاهرة والجيزة وذلك بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.

وأضاف كمال أنه يتم طرح 20 ألف طن سكر حر يومياً مخصص للمجمعات الاستهلاكية النيل و الإسكندرية والمصرية والعامة لتجارة الجملة، إضافة إلى أنه من 5 حتى 16 ديسمبر الجاري تم ضخ 40 ألف طن سكر لنحو 15 شركة تجارية وتوزيع لطرحه في المعارض والمنافذ السلعية.

من جهتها قالت هالة غريب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة أنه يتم ضخ 1764 طن سكر شهريا لكل فرع مجمع استهلاكي في المحافظة والذي يبلغ عددهم 55 فرعاً.

أضافت غريب أنه يتم توجيه إدارات التموين على مستوى المحافظة بالتأكد من حصول المواطنين على السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد وذلك من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية.

بينما قال شريف حسن مستشار القطاعات البيعية بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية أنه تم وضع خطة لتغطية 304 فروع تابعة حسب مساحة المجمع، حيث يتم ضخ من 1 إلى 3 أطنان سكر حر يوميا وفقا لاحتياجات كل فرع استهلاكي.