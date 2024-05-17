اقتصادي : مصر لديها فرص استثمارية واعدة لا يوجد لها مثيل

أكد الدكتور أحمد خطاب الخبير الاقتصادي، أن الاستثمار في الموانئ والمناطق اللوجستية في مصر يؤكد أن الدولة تقدم خدمات متنوعة ومميزة للمستثمرين، التي تكون إيراداتها بالعملة الأجنبية ، وان مصر لديها فرص استثمارية واعدة لم يوجد لها مثيل في الشرق الأوسط أو بشمال أفريقيا.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى الاستثمار في المناطق اللوجستية يعد استثمار مستدام يحقق معدلات نمو كبيرة للاقتصاد المصري ودخول مصر في صفقات دولية كبيرة.

وتابع خطاب ان وزارة النقل والفريق كامل الوزير يقدم مجهود في تطوير البنية التحتية في جميع المشروعات منها المناطق اللوجستية كالتي في طابا وجرجوب والعريش التي تجعلها أماكن جاذبة وواعدة.

وقال الخبير الاقتصادي ان الاستثمارات المتنوعة والمختلفة تجعل العديد من الدول تشارك مصر في المشروعات ويتواجد في مصر مختلف الجنسيات لمشاركتها في الاستثمار.