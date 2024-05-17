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الجمعة 17 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

لماذا لم يلقِ الأسد كلمة في قمة البحرين؟

بوابة الوفد الإلكترونية

 أثار عدم إلقاء الرئيس السوري بشار الأسد كلمة في قمة جامعة الدول العربية، التي عقدت يوم أمس في البحرين، تساؤلات، خصوصًا أن اسمه كان واردًا على جدول أعمال الجلسة.
 وأوضحت وكالة "سانا" السورية أن الأسد لم يلقِ كلمة "انطلاقًا من ثبات الرؤية السورية تجاه المستجدات التي تشهدها المنطقة، إذ سبق أن حدد وعلى مدى سنوات عدة رؤيته لمختلف القضايا العربية، بما فيها العروبة، والقضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي، وإصلاح الجامعة العربية، التي انطلقت أساسًا من ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك، وتطوير آلياته بما يناسب العصر لتجنب المخاطر التي تتهدد المصالح العربية".

 ولفتت إلى أن "ما تمر به المنطقة العربية اليوم يؤكد أن ما طرحه الرئيس عبر قمم عدة سابقة أثبت أنه الرؤية الوحيدة القادرة على تحقيق المصالح العربية".

 يذكر أن قمة المنامة اعتمدت تقليص توقيت كلمات المشاركين إلى ثلاث دقائق بعد أن كانت مفتوحة سابقًا، ضمن ما يبدو أنه توجه في القمم لتكون جلسات مغلقة تقريبًا، الأولوية فيها للمداولات والنقاش أكثر من إفراد المساحة لإلقاء الكلمات.

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