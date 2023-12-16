اقتصادي يتوقع تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع المركزي المقبل

توقع الدكتور علي الإدريسي، الخبير الإقتصادي، تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري الأخير خلال ديسمبر الجاري على سعري عائد الايداع والاقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب وذلك على غرار الفيدرالي الامريكي الذي ثبت سعر الفائدة خلال اجتماعه أول أمس.

وأضاف الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أنه من أسباب تثبيت أسعار الفائدة خلال الإجتماع الأخير لهذا العام يرجع إلى تباطؤ معدلات التضخم لمدة أربعة أشهر متتالية، مشيرًا إلى أن الفائدة هي واحدة من أدوات السياسة النقدية التي يتم استخدامها لمواجهة معدلات التضخم.

وأفاد الخبير الإقتصادي، الدولة المصرية تسعى لتقليل معدلات التضخم وتحفيز الإستثمارات فمن المتوقع تثبيت الفائدة، نظرًا لأن في حال رفع الفائدة فذلك سُيزيد من سعر تكلفة الإقتراض ، وبالتالي فإن البنك المركزي يحاول الحفاظ على سعر الفائدة للعمل على جذب المزيد من الإستثمارات، حيث تسعى الحكومات جاهدة لتقليل معدلات التضخم، ومواجهة الأثار السلبية الناتجة عنه.