بعد وفاة الأمير نواف.. من يحكم الكويت ؟

رحل عن عالمنا اليوم السبت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، عن عمرٍ ناهز الـ86 عامًا.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة الشيخ نواف الأحمد، وذلك بعد صراعٍ مع المرض.

وقد تولى الشيخ نواف الأحمد إمارة الكويت في 29 سبتمبر 2020، وذلك بعد وفاة أخيه الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح.

ومن المقرر أن يتولى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولى العهد إمارة البلاد، فمن هو أمير الكويت الجديد .

والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يعتبر من مواليد 27 سبتمبر 1940، وقد تولي عهد دولة الكويت منذ 8 أكتوبر 2020 ، حيث يعد الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت الأسبق ووالدته هي مريم مريط الحويلة، وتلقى تعليمه الأولي في المدرسة المباركية.

الشيخ مشعل الأحمد الجابر .. وولاية العهد

عقب وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتولي ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020، أصدر الشيخ نواف الأحمد أمراً أميرياً في يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020 بتزكيته لولاية العهد، وقد بايعه مجلس الأمة بالإجماع ولياً للعهد في جلسته الخاصة التي عقدها الخميس 8 أكتوبر 2020.

وأصدر بعدها الشيخ نواف الأحمد في صباح نفس اليوم أمراً أميرياً بتعينه ولياً للعهد وأدى في نفس اليوم اليمين الدستورية أمام الأمير ولياً للعهد وأمام مجلس الأمة نائباً للأمير.

أمير الكويت الجديد

وقد تولى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي ولاية العهد في عام 2020، وذلك بقرار من الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومبايعة مجلس الأمة، منذ تلك اللحظة و يقوم الصباح بمهام ولي العهد و الذي من المقرر أن يتولى إمارة البلاد بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

الجدير بالذكر أن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي درس في كلية هندن للشرطة في بريطانيا وتخرج فيها عام 1960.

التحق بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسًا للمباحث العامة آنذاك (والتي تحولت في عهده إلى "أمن الدولة") برتبة عقيد في عام 1967 حتى عام 1980.

عين رئيساً فخرياً لجمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية خلال الفترة (1973 ــ 2017م).

كان رئيساً فخرياً للجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي سنة 1979 حيث كان أحد مؤسسي الجمعية

عُين سمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت آنذاك عام 1977 رئيسًا لديوانية شعراء النبط.

في 13 يناير 2004 أصدر الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت آنذاك مرسومًا أميريًا في بتعيينه نائبًا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير وشغل المنصب حتى توليه ولاية العهد.

تم تفويضه باجراء بعض المهام على رأسها

تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وإعفائهم وقبول استقالتهم

إجراء المشاورات التقليدية لتعيين رئيس مجلس الوزراء

أداء رئيس مجلس الوزراء والوزراء لليمين الدستورية وأداء الموظفين لليمين الدستورية والتي تنص القوانين على أدائها أمام الأمير

التصديق على المراسيم الأميرية المرفوعة من مجلس الوزراء وإصدارها

اقتراح القوانين والتصديق عليها بعد موافقة مجلس الأمة

إصدار المراسيم بقوانين

إبرام المعاهدات الدولية

اختصاصات الأمير في شؤون مجلس الأمة

تعيين السفراء وقبول أوراق اعتمادهم

إعلان الأحكام العرفية