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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الليلة ..مانشستر سيتي يستضيف كريستال بالاس في البروفه الأخيرة لمونديال الأندية

مانشستر سيتي وكريستال
مانشستر سيتي وكريستال بالاس

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نظيره فريق كريستال بالاس مساء اليوم السبت في البروفه الأخيرة للسماوي قبل السفر إلي السعودية أستعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

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أوراوا يتأهل لمواجهة مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

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مانشستر سيتي يهزم النجم الأحمر بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

يلتقي مانشستر سيتي بنظيره كريستال بالاس على إستاد الأتحاد وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 223-2024.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتا برصيد 33 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس فى المر كز الخامس عشرة بـ16 نقطة.

موعد مباراة مانشستر سيتي في مونديال الأندية

يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره فريق  أوراوا ريد الياباني، مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الجوهرة المشعة فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وكان فريق أوراوا الياباني تأهل إلي  نصف نهائي كأس العالم للأندية عقب تخطي  نظيره فريق كلوب ليون المكسيكي بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب "مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية"، فى أولى مباريات دور ربع نهائى بطولة كأس العالم للأندية. 

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