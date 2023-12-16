عامل يهشم رأس آخر بعصا شوم بالبلينا

استقبل مستشفى برديس المركزي عامل في العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس تعدى عليه زوج شقيقة زوجته بالضرب بعصا شوم وإحداث إصابته بسبب خلافات عائلية ولهو الأطفال وجرى ضبط المتهم وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بوصول "فارس . أ . ث" 30 سنة عامل إلى مستشفى برديس المركزي ومقيم دائرةمركز البلينا مصاباً جرح قطعي بفروة الرأس وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي .

إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال خال المصاب "عماد الدين . ن . م" 40 سنة عامل ومقيم بذات الناحية إتهم "أحمد . أ . أ" 38 سنة عامل أجري ومقيم بذات الناحية [ زوج شقيقة زوجة المصاب ] بالتعدي على المصاب بالضرب بعصا شوم محدثاً إصابته بسبب خلافات عائلية ولهو الأطفال .

تم ضبط المتهم وبحوزته "عصا شوم" وبسؤاله إعترف بإرتكاب الواقعه لذات السبب .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .