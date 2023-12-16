إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمراغة

شهدت قرية الشيخ يوسف بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء والشوم بسبب خلافات الجوار نتج عنها إصابة عامل أجري بطلق ناري بالفخذ الأيمن وعامل زراعي بجرح طعني بالبطن طرف أول وإصابة عاملين وشخص آخر بالمعاش بجروح رضية بفروة الرأس وكسر مضاعف بالذراع الأيمن طرف ثان وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم “فرد روسي وسكين وعصا شوم” ونقل المصابين لمستشفتي سوهاج الجامعي والراعي التخصصي بالمراغة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة المراغة بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بناحية الشيخ يوسف / دائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من طرف أول "عادل . م . ح" 38 سنة عامل أجري مصاباً بطلق ناري بالفخذ الأيمن وتم نقله لمستشفى الراعي التخصصي بالمراغة و"محمد . أ . م" 45 سنة عامل زراعي مصاباً بجرح طعني بالبطن من الناحية اليسري " وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي .

وطرف ثان "محمد . و . أ" 31 سنة عامل أجري مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي و"جابر . ع . م" 68 سنة بالمعاش مصاباً بجرح بفروة الرأس ونجله "علي . ج . ع" 31 سنة عامل أجري مصاباً بكسر مضاعف بالذراع الأيمن وتم نقلهما لمستشفى الراعي التخصصي بالمراغة الطرفان مقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني [ فرد روسي] وبحوزة الثاني من الطرف الثاني سلاح أبيض [ سكين ] وبحوزة الثاني من الطرف الأول [ عصا شوم ] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها وإتهم الأول من الطرف الأول – الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار من السلاح المضبوط بحوزته مما نتج عنه إصابته وإتهم الثاني من الطرف الأول – الثاني من الطرف الثاني بالتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة .



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .