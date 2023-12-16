أسعار الخضار صباح اليوم السبت في الأسواق المحلية للمستهلك

واصلت أسعار الخضروات تباينها خلال مستهل تعاملات البيع والشراء، اليوم السبت، في الأسواق المصرية والمحلية للمستهلك، لتسجل سعر الكوسة ما بين 8 إلى 17 جنيهًا للكيلو، تراوح سعر البطاطس مابين 8 إلى 14.5 جنيه.

في هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار الخضروات والفاكهة صباح اليوم السبت في الأسواق المصرية، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية بصورة لحظية بشكل يومي، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية للفواكة والخضروات ولكل السلع، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

الخضار

- تراوح سعر الطماطم من 4 إلى 7.5 جنيه.

- تراوح سعر بطاطس من 8 إلى 14.5 جنيه.

- تراوح سعر البصل من 15 إلى 27 جنيها.

- تراوح سعر الكوسة ما بين 8 إلى 17 جنيهًا.

-تراوح سعر الجزر ما بين 4.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو.

- تراوح سعر الفاصوليا ما بين 6 إلى 10 جنيهات.

-تراوح سعر الباذنجان البلدي ما بين 2 إلى 3.5 جنيه.

- تراوح سعر الفلفل مابين 5 الى 8 جنيهًا.

-تراوح سعر الملوخية ما بين 10 إلى 12 جنيها.

- تراوح سعر الثوم ما بين 30 إلى 90 جنيها.

- تراوح سعر السبانخ مابين 6 الى 9 جنيها للكيلو.

- تراوح سعر الخيار البلدي ما بين 7 إلى 11 جنيها.

- تراوح سعر فول اخضر ما بين 7 إلى 10 جنيهات.

-تراوح سعر قلقاس ما بين 10 إلى 13 جنيهات للكيلو.

- تراوح سعر بسلة مابين 24 إلى 26 جنيها.

- تراوح سعر بامية ما بين 40 إلى 45 جنيها.