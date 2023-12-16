وادي دجلة وحرس الحدود.. موعد المباراة في دوري المحترفين والقناة الناقلة

يلتقي وادى دجلة أمام نظيره حرس الحدود، عصر اليوم، فى اطار منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة دوري المحترفين المصري “دوري القسم الثاني أ ”، بمشاركة 20 فريقا.

موعد مباراة وادى دجلة وحرس الحدود في دوري المحترفين

وتقام مباراة وادى دجلة وحرس الحدود، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا، في المباراة التى تجمع الفريقين بختام الجولة الـ 12 على ملعب استاد السلام، فيما تذاع المواجهة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

نتائج مباريات الجولة الـ 12 بدوري القسم الثاني قبل انطلاق مباراة اليوم

ـ أبوقير للأسمدة ضد بتروجيت 1-3

ـ النصر للتعدين ضد دكرنس 0-1

ـ راية ضد الاتصالات 2-1

ـ السكة الحديد ضد جمهورية شبين 0-0

ـ بروكسي ضد النجوم 2ـ1

ـ بترول أسيوط ضد القناة 0-2

ـ لافيينا ضد أسوان 2-2

ـ مصر المقاصة ضد مكادي 2-1

ـ طنطا ضد غزل المحلة 0-0

ترتيب جدول المسابقة حتى الأن

1- بتروجيت 23 نقطة

2- حرس الحدود 21 نقطة

3- لافيينا اف سي 21 نقطة

4- وادي دجلة 21 نقطة

5- غزل المحلة 21 نقطة

6- بترول أسيوط 19 نقطة

7- السكة الحديد 18 نقطة

8- أبو قير للأسمدة 16 نقطة

9- طنطا‏ 15 نقطة

10- راية 15 نقطة

11- القناة 14 نقطة

12- وي 14 نقطة

13- أسوان 13 نقطة

14- بروكسي 13 نقطة

15- مكادي 12 نقطة

16- دكرنس 12 نقطة

17- النجوم 9 نقاط

18- مصر المقاصة 6 نقاط

19- جمهورية شبين 6 نقاط

20- النصر للتعدين 4 نقاط