تعرض 5 اشخاص للإصابة، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل منطقة هرم سيتي، التابعة لمنطقة أكتوبر، وتم نقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأكتوبر

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت وحدة مباحث قسم ثالث أكتوبر ، بلاغا من الأهالي بوجود مشاجرة داخل منطقة هرم سيتي، والتي استخدموا فيها الأسلحة البيضاء ما نتج عنها إصابة 5 أشخاص.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتمت السيطرة على الموقف، بينما فر أطراف المشاجرة، وبسؤال الأهالي أكدوا أن المشاجرة نشبت بعد مشادة كلامية .

أسماء..إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم في الفيوم

كما أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين على طريق بحيرة قارون السياحي، باتجاه قرية الصبيحي بدائرة مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين وتم نقلهم إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم.

كانت البداية بتلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أبشواي بالفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة صندوق بأخرى ملاكي بالطريق السياحي لبحيرة قارون باتجاه قرية الصبيحي بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

وأسفر حادث الطريق السياحي لبحيرة قارون عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين جروح وكدمات متفرقة بالجسم، فيما دفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم.

واستقبلت مستشفى أبشواي المركزي مصابي حادث الطريق السياحي لبحيرة قارون بالفيوم، وهم: أنور عبد العاطي زكي 23 سنة، ومقيم بقرية قارون، رحب ميزار خليل رجب 52 سنة، قرية أبوجنشو، وأحمد محمد مهران 23 سنة قرية، قارون، ويحيى جمال عشري 21 سنة قرية سنهور.

وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.