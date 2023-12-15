أبو عبيدة: استهدفنا أكثر من 100 آلية عسكرية للاحتلال في 5 أيام

أعلن المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، اليوم الجمعة، أنه خلال الأيام الـ 5 الأخيرة تمكن مقاتلو المقاومة الفلسطينية من استهداف أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية في محاور جباليا والشجاعية والشيخ رضوان والزيتون، وفي المنطقة الوسطى، وفي خانيونس جنوب القطاع.

وقال أبو عبيدة في كلمة مسجلة نشرتها كتائب القسام عبر موقع تيلجرام: "منذ بدء معركة طوفان الأقصى ولا يزال شعبنا يخوض هذه المعركة ويواجه هذه الحرب المجرمة غير المسبوقة".

واتهم أبو عبيدة الإدارة الأميركية بأنها توفر الغطاء لإسرائيل كي ترتكب المجازر، مع توفير الجسور الجوية لدعمها، وقال: مجاهدونا يحاربون قوة مدججة بالسلاح والعتاد والذخائر الفتاكة مدعومة بالطائرات والبوارج والمدرعات بغطاء من قوى الظلم والعدوان.

وأوضح أبو عبيدة في كلمته أن العالم أجمع يرى كيف تدمر كتائب القسام آليات إسرائيل.

كما أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أن العدو يستخدم المرتزقة خلال عمليته التي يدعي أنها حرب وجودية، لافتا إلى أن مقاتلي القسام استخدموا قذائف مضادة للتحصينات وهدم البيوت على رؤوس الجنود الإسرائيليين.

وتابع في كلمته: ما يعلن عنه جيش العدو رسميا من أعداد القتلى والإصابات غير حقيقي.

وقال أبو عبيدة إن من الواجب الآن هو الانتفاض والثورة ومقاطعة الاحتلال بكل أشكال المقاومة.

ودعا كل الأحرار إلى تصعيد الفعل الميداني ضد إسرائيل في كل الجبهات.

كانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، إطلاق رشقة صاروخية تجاه القدس المحتلة ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين.