ارتفاع أسعار طن زيت الذرة والخام والمكرر وعباد الشمس تصل لـ3000 جنيه

أسعار زيت الطعام.. قفزة كبيرة بأسعار زيت الطعام خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق المصرية ولدى تاجر الجملة بنحو 3000 جنيه، وهذا الارتفاع لطن زيت الذرة والخام والمكرر وعباد الشمس، باستثناء الصويا والأولين الذي استقر عند نفس القيمة الشرائية، دون أي تغييرات تُذكر.

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية "آمن ويكفي عدة شهور"، وذلك في تصريح للوزير على هامش افتتاح الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فود إفريقيا"، احتياطي مصر من الزيوت يكفي 6 شهور.

أسعار زيت الطعام اليوم في مصر

زيت الطعام

سعر زيت الذرة الخام

وشهد سعر طن زيت الذرة الخام، ارتفاعًا في قيمته بنحو 3000 جنيه، مسجلًا 50,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

وزاد سعر زيت الذرة المكرر، بمقدار 3000 جنيه، مسجلًا 62,000 جنيه للطن.

سعر زيت صويا مكرر

فيما استقر زيت الصويا عند نفس القيمة الشرائية، مسجلًا 55,000 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر

وصعدت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، بنحو 3000 جنيه، لتسجل عند مستوى 61,000 جنيه للطن.

زيت الأولين

واستقرت القيمة الشرائية لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلي، عند 51,000 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك

وبلغ سعر زيت عافية ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت كريستال ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت سلايت ذرة "750 مل" 45 جنيهًا، وسعر زيت حلوة "700 مل" 40 جنيهًا، وزيت قلية خليط "1" لتر 48 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 80 جنيهًا.