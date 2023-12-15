الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

مبهرة داخليًا وخارجيًا.. كاتب يوضح سمات انتخابات الرئاسة (فيديو)

شباب يدلون بأصواتهم
شباب يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

قال الكاتب الصحفي إبراهيم قاسم، إن الهيئة الوطنية للانتخابات ستضم نتيجة تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية، يوم الأحد، وسيتم إعلان النتيجة يوم الإثنين، وإخطار رئيس الجمهورية الذي سيعلن اسمه بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وأن أبرز السمات التي غلبت على انتخابات الرئاسة 2024، وأولها العدد غير المسبوق للناخبين، وأن الانتخابات الرئاسية كانت ملحمة، بفضل التلاحم بين أطراف العملية الانتخابية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن التلاحم جاء من الهيئة الوطنية، والجهات المعاونة، ووزارات التربية والتعليم، والهجرة والداخلية، التي قدمت إجراءات وتسهيلات لإتمام العملية الانتخابية بسهولة ويسر، بجانب الطرف الرئيسي وهو الناخب نفسه، العنصر الرئيسي في الانتخابات، كما أن اصطفاف الناخب أمام اللجان منذ الثامنة والنصف، رغم أنها تفتح في التاسعة، أظهر نوعًا من التلاحم وملحمة، بين الإدارة المنظمة والناخب.

txt

"الوطنية للانتخابات" تعلن عدم تلقيها أى طعون على نتائج الانتخابات الرئاسية

txt

"خبراء الضرائب": 5 مطالب ضريبية بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية

وأشار إلى أن من بين ما يميز الانتخابات، هو بروتوكولات التعاون التي أبرمتها الهيئة الوطنية مع عدد من الهيئات والوزارات مثل وزارة التضامن، وهيئة البريد المصري،  موضحًا أن صناديق الاقتراع ومستلزمات العملية الانتخابية كانت ترسل عبر القطار وتستغرق وقتًا طويلًا، أما بعد توقيع بروتوكول مع هيئة البريد، فإن استخدام سيارات البريد في إرسال المستلزمات للجان، حقق سرعة كبيرة في الدعم اللوجستي في التصويت.

ولفت إلى أنه لأول مرة تم توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لذوي الإعاقة الذي أمد الهيئة الوطنية للانتخابات، ببيانات الناخبين من ذوي الإعاقة، لتوزيعهم على اللجان الفرعية في الطوابق الأرضية، كما تم استحداث كارت برايل، للتسهيل على المكفوفين، في عملية التصويت، وكذلك استحداث ملصقات بلغة الإشارة لتوعية الناخب من ذوي الإعاقة السمعية.

مواد متعلقة

السفير الذوادي في حوار خاص: الانتخابات الرئاسية 2024 أعادت الشباب لصناديق الاقتراع.. إقبال تاريخي ومشاركة حاشدة

د. وجدي زين الدين: الإقبال الكثيف على الانتخابات الرئاسية يعكس وعي المواطن واستشعاره الخطر

"المنسق العام لحملة "أنت الأهم" : مشاركة السيدات فى الانتخابات الرئاسية ضمان لنجاح العملية

د. وجدي زين الدين: المشككون في نزاهة الانتخابات الرئاسية عُمْي أو مدعين للجنون (فيديو)

خالد الجندى: مشهد المصريين فى الانتخابات الرئاسية وفاة إكلينيكية لأعداء الوطن

رئيسة بعثة الكوميسا: مصر تمر بأزمة صعبة في الحرب غزة ولكنها نجحت في الانتخابات

رئيسة بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات تشيد بدور الهيئة الوطنية

الأنصاري يشكر أهالى الفيوم ويثمن دور رجال العدل والشرطة لإنجاح عملية الانتخابات
الجريدة الورقية