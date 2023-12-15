عملية دقيقة.. مستشفى صحة المرأة بأسيوط ينقذ مريضة تعاني نزيف حاد

جامعة أسيوط

تمكن فريق طبي من قسم أمراض النساء والولادة بمستشفى صحة المرأة الجامعي بأسيوط، من إجراء عملية جراحية دقيقة للغاية لمريضة كانت تعاني من نزيف حاد، وذلك بعد إجراء عملية قيصرية لها خارج الجامعة. وتسببت في مضاعفات خطيرة وسحب كميات كبيرة من الدم، وفور وصول السيدة إلى مستشفى صحة المرأة الجامعي، تم فحصها وإنعاشها، ومن ثم تدخل الفريق الجراحي من قسم أمراض النساء والولادة

بدأ الفريق الجراحي بإجراء العملية الجراحية التي استمرت لعدة ساعات، حيث تم التعامل مع النزيف الشديد والتجمع الدموي الهائل في جسم المريضة. وقد تطلبت العملية مهارة عالية ودقة فائقة من الفريق الجراحي للتعامل مع المضاعفات التي نجمت عن عملية القيصرية السابقة.

بعد انتهاء العملية الجراحية بنجاح، تم نقل المريضة إلى وحدة الرعاية المركزة في المستشفى، حيث تلقت العناية اللازمة للتعافي. وقد تابع الفريق الطبي تطور حالة المريضة بشكل مستمر، وقدم لها الرعاية الشاملة التي تضمنت المتابعة الدقيقة للمؤشرات الحيوية وتعديل الأدوية والعلاجات اللازمة.

وتحظى هذه الإنجازات الطبية بدعم ورعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بأسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي. من المستشفيات الجامعية

تحت إشراف الدكتور أحمد نصر مدير مستشفى صحة المرأة الجامعي بأسيوط تم تشكيل الفريق الطبي برئاسة الدكتور عبدالرحمن عبدالقادر الأستاذ المساعد بقسم أمراض النساء والولادة وضم الدكتور رضا صلاح الشريف والدكتور كريم سيد عبدالحميد أساتذة واستشاريون قسم النساء والتوليد وتابع الحالة الدكتور عبدالرحمن عبدالقادر والدكتورة يسرا مختار والدكتورة دعاء مصطفى والدكتور ابرام فايز مساعد أساتذة قسم أمراض النساء والولادة ووجه الفريق الجراحي الشكر لفريق التخدير ومساعدي التمريض

يعتبر هذا الإنجاز من قبل فريق طبي قسم النساء والتوليد بمستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط، إنجازاً طبياً رائعاً ومهماً. فقد قدم الفريق الجراحي الخبرة والكفاءة اللازمة للتعامل مع حالة النزيف الشديد والمضاعفات الناجمة عن العملية السابقة. وبفضل تركيزهم وجهودهم المشتركة، تم إنقاذ حياة المريضة وتحسين حالتها الصحية.

إن هذا الإنجاز يؤكد التفاني والاهتمام الذي يوليه فريق طبي قسم النساء والتوليد لمرضاهم، والجهود المستمرة التي يبذلونها من أجل تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة. فهم يعملون بتفانٍ وإخلاص للمحافظة على صحة وسلامة المرأة والتوليد الآمن.

وأشادوا أهل المريضة بجهود الفريق الجراحي ونوجه الشكر والتقدير لهم على الإنجاز الذي حققوه. إن تفانيهم ومهارتهم الاستثنائية قد أنقذت حياة المريضة ومنحتها فرصة للتعافي والاستمتاع بحياة صحية.

وأضافوا بأنهم يشجعوا ويدعموا جميع الفرق الطبية حول العالم التي تعمل بنفس الروح والتفاني في تقديم الرعاية الصحية العالية الجودة. إن جهودهم هي التي تحقق الإنجازات الطبية المذهلة وتعزز رفاهية المرضى.