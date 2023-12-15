ماهر همام: الأهلي سيهزم اتحاد جدة الليلة بشرط (فيديو)

قال ماهر همام، نجم الأهلي السابق، إن الأجواء في ملعب مباراة الأهلي واتحاد جدة بكأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية رائعة.

وأضاف ماهر همام خلال مداخلة هاتفية على فضائية “الحدث اليوم” مساء اليوم الجمعة، أن جماهير الأهلي واتحاد جدة يرسمون صوراة رائعة قبل بداية المبارة والإقبال كثيف جدا، ولا يوجد مقعد خالي في ملعب المباراة، مؤكدا أن المباراة قمة مبكرة للبطولة بين فريقين عربيين لديهما تاريخا كبيرا.

وأشار إلى أن الأهلي سبق له اللعب عدة مرات في تلك البطولة وحقق الميدالية البرونزية 3 مرات وأتمنى أن يكون الحظ حليف الفريق ويستطيع الصعود للمباراة النهائية.

الأهلي سيفوز بالمباراة إذا حالف لاعبيه التوفيق وكانوا على قلب رجل واحد

وأكد أن توقعاته للمبارة تنقسم إلى 50% لكل فريق بسب قوة الناديين وامتلاكهما مجموعة كبيرة من النجوم، مشددا على أن فريق اتحاد جدة يضم نجوم عالميين على رأسهم كريم بنزيمة لكن لاعبي الأهلي يجبون خوض المباريات الكبيرة ، وإذا كان اللاعبين موفقين في مباراة اليوم وعلى قلب رجل واحد سيكون الوز حليفهم.

وغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي فندق الاقامة، متوجها الى ملعب الجوهرة استعدادا لملاقاة اتحاد جدة السعودي في الدوري ربع النهائي لبطولة كأي العالم للأندية التى تستضيفها المملكة العربية السعودية.

تشكيل الأهلي الرسمي أمام اتحاد جدة في كأس العالم للأندية

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

في الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.‎

وجاءت تشكيلة الاتحاد للمباراة كالأتي :

حارس المرمى: عبدالله المعيوف

الدفاع: زكريا هوساوي / حسن كادش / أحمد حجازي / مهند الشنقيطي

الوسط: فيصل الغامدي / فابينهو / نجولو كانتي

الهجوم: كورنادو / كريم بنزيما / رومارينهو

موعد مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

وتنطلق صافرة أحداث مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية والثامنة مساءً بتوقيت مصر وتذاعد المباراة عبر قناة SSC Sports 1 السعودية.

ويشارك اتحاد جدة في مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه ويبحث عن تحقيق الفوز على أوكلاند سيتي الأكثر مشاركة فى البطولة، وحصد بطاقة التأهل للدور المقبل، وملاقاة الأهلي المصري يوم 15 ديسمبر في ربع النهائي.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع النادي الأهلي بالدور المقبل من البطولة التى يترقبها عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، فيما تذاع مباريات كاس العالم للأندية عبر شبكة قنوات Ssc السعودي