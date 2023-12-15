نبضات

الجمعة 15/ديسمبر/2023 - 09:32 م 12/15/2023 9:32:35 PM

وهى على أعتاب الشهر الثالث من الحرب الدموية الأقسى فى تاريخها، تظل غزة صامدة مستبسلة، وخصمًا صعب المراس، وقادرًا على المواجهة رغم تخطى شهدائه الألف التاسعة عشرة.

ورغم ما تبدى للمجتمع الدولى من حقيقة الوجه الأسوأ لإسرائيل، ورغم تبدل موقف الداعمين إلى حذرين ثم مطالبين بوقف آلة الحرب الغاشمة، يظل موقف أمريكا المدلل الأول للصهيونية فى العالم، مستفزًا، فتواصل الإدارة الأمريكية، دعم الحكومة الإسرائيلية بشكل علني، فى الوقت الحالي، على الرغم من تلقيها انتقادات داخلية.

فقد استخدمت الولايات المتحدة، (الفيتو) ضد قرار فى مجلس يدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار، فيما استهدف أمس الجيش الإسرائيلى مخيم خان يونس ما أودى بحياة العشرات، وأسقط عدداً من الجرحى، ووجود عشرات المصابين وعدد من الجثث فى الطرقات والشوارع والبيوت لا أحد يستطيع الوصول إليهم بسبب استمرار القصف، وانقطاع الاتصالات، فى رسالة جلية باستمرار الدعم الكامل من قبل أمريكا.

وعلى الجانب ذاته ينفى مسؤولون أمريكيون، تحديد واشنطن لجدول زمنى لإسرائيل لإنهاء الحرب، وأكد نائب مستشار الأمن القومى بالبيت الأبيض، جون فينر، الخميس، أن الولايات المتحدة «لم تحدد موعدًا نهائيًا لإسرائيل» من أجل إنهاء الحرب، قائلًا:

«هذا صراعهم. ومع ذلك، لدينا نفوذ، حتى لو لم تكن لدينا سيطرة مطلقة على ما يحدث على الأرض فى غزة».

فيما توقع رئيس قسم الاستخبارات فى الجيش الإسرائيلي، أهارون حاليفا، أن تستمر الحرب على قطاع غزة عدة أشهر على الأقل.

بينما شدد خلال جلسة عقدها، الخميس، لتقييم الأوضاع فى حى الرمال بغزة مع ضباط كبار فى الوحدات العسكرية التى تقاتل فى القطاع على «وجوب استمرار ممارسة الضغط على العدو وقتله والقضاء عليه».

ومنذ أيام كشف نتانياهو أنه تحدث مؤخرًا مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وزعماء آخرين، وحثهم على مواصلة دعم حرب إسرائيل فى غزة حتى يتم طرد حماس من القطاع.

وكان لمستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان خلال زيارة لإسرائيل الجمعة تصريح بأن الحرب فى غزة ستنتقل إلى مرحلة جديدة تركز على الاستهداف الدقيق لقادة حماس وعلى العمليات المدفوعة بالمعلومات الاستخبارية. لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن موعد التحول فى وتيرة الحرب.

هكذا وسط هذا الدعم الأمريكى غير المسئول، والتقاعس العربى المنفر، لم يعد أمامنا من أمل سوى ما تواجهه الحكومة الإسرائيلية من ضغوط داخلية من طرف عائلات حوالى 137 من الرهائن الذين لا يزالون مختطفين فى غزة، حيث تتصاعد المطالبات بوقف إطلاق النار، والعمل على تحريرهم، بعد أن أفضى اتفاق الهدنة الأخير إلى إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة خلال وقف إطلاق النار الذى استمر أسبوعًا، وهو الأمر ذاته الذى يؤكده شهود من أهلهم، فقد أكد محللون أمريكان عدم قدرة إسرائيل على إنهاء حكم حماس فى غزة، وأشاروا إلى أن رؤية إسرائيل للقطاع ما بعد حماس لا تزال غامضة..

أما نحن.. فلم نعد نملك سوى التمني.. فمن يدرى؟