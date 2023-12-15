أسعار الدواجن اليوم الجمعة للمستهلك وفي الأسواق

أسعار الفراخ.. تشهد أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق المصرية للمستهلك، حالة من الاستقرار، إذ سجل سعر الفراخ البيضاء نحو 70 جنيهًا بالنسبة لسعر المستهلك في السوق المصري.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن، كخدمه تقدمها الوفد بشكل لحظي وحصري لمتابعيها الذين يهتمون بالقيمة السعرية لمختلف السلع، لا سيما أسعار الثروة الداجنة، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

اسعار الدواجن اليوم الجمعة في الاسواق المصرية

الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم لتصل إلى 70 جنيهًا للكيلو وفقًا لسعر المستهلك.

أسعار الدواجن الحمراء اليوم للمستهلك

كما ثبت سعر الفراخ الحمراء اليوم للمستهلك ليسجل 95 جنيهًا للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

أسعار الدواجن البلدي اليوم للمستهلك

و سجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم استقرارًا وصل لنحو 118 جنيهًا للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

أسعار البانيه

و سجلت أسعار البانية استقرارًا لتصل لنحو 160 جنيهًا للكيلو.

وتجدر الإشارة إلى أن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، سبق وأكد في تصريحات سابقة له، أن سوق الدواجن هذه الفترة غير مستقر، لخروج بعض منتجي الدواجن من المنظومة، وهو ما يعني حدوث ندرة في الإنتاج، وبالتالي قلة في الطلب وبناء على ذلك هناك خياران إما أن ترتفع أسعار الدواجن، أو يظل الوضع كما هو.

كما شدد بضرورة زيادة المساحات المزروعة إلى 2 مليون فدان، لتكفي حاجة الإنتاج، لافتًا إلى استمرار عقد الاجتماعات مع رئاسة الجمهورية لمناقشة الأمور الخاصة بالزراعة لضبط أسعار الدواجن والبيض في السوق.

علمًا أن منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والبالغ عددها نحو 1300 منفذ تطرح الدواجن المجمدة، علاوةً على أنواع أخرى من الطيور المجمدة، بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وبأسعار مخفضة حوالي 20% عن السوق الخارجي.