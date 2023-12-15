مكتب نتنياهو: إسرائيل ستسمح بمرور أول شحنة مساعدات لغزة عبر معبر أبوسالم

أكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن بلاده ستسمح بمرور أول شحنة من المساعدات، عبر معبر كرم أبو سالم، إلى غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء ‏الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لرئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيغر، أن "لديها كل السبل وكل الحق وكل التوقعات لممارسة الضغط العلني على حماس"، وفق روسيا اليوم.

وقال نتنياهو خلال لقائه ميريانا سبولياريتش إيغر في تل أبيب "هناك فرق بين قتل المدنيين عمدًا والعواقب غير المقصودة للقتل كجزء من الحرب".

وأفاد نتنياهو بأن التصريحات التي تخرج من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تنجح دائمًا في تشخيص هذا الأمر.

ووصلت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إلى إسرائيل الخميس لبحث الاحتياجات الإنسانية وسبل الوصول إلى المتضررين من النزاع الدائر ولا سيما المحتجزين.

وذكرت اللجنة في بيان على موقعها الرسمي أن سبولياريتش ستلتقي عائلات الرهائن للإصغاء إلى مخاوفهم وإطلاعهم على جهود اللجنة الحثيثة للوصول إليهم.

كما ستلتقي رئيسة اللجنة الدولية خلال زيارتها كبار المسؤولين الإسرائيليين لمناقشة أعمال اللجنة الدولية لمساعدة ضحايا الحرب في إسرائيل.

وأشارت في البيان إلى أن سبولياريتش ستزور الضفة الغربية يوم الجمعة.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ69 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وكانت وزارة الصحة في غزة د أكدت في بيان ارتفاع عدد القتلى إلى 18787، بالإضافة إلى إصابة 50.897 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 445 منذ 7 أكتوبر الماضي.