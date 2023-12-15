شاهد.. غرفة ملابس الأهلي جاهزة قبل مواجهة الاتحاد في المونديال

كأي العالم للأندية

تداولت بعض الصحف السعودية بعض الصور التى ابرزت من خلالها غرفة خلع ملابس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من داخل ملعب الجوهرة قبل انطلاق مباراة اتحاد جدة السعودي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التى تقام في المملكة العربية السعودية.

شاهد.. غرفة خلع ملابس النادي الاهلي

غرفة خلع ملابس النادي الاهلي

غرفة خلع ملابس النادي الاهلي

غرفة خلع ملابس النادي الاهلي

غرفة خلع ملابس النادي الاهلي

غرفة خلع ملابس النادي الاهلي

غرفة خلع ملابس النادي الاهلي

غرفة خلع ملابس النادي الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للاندية

يتقابل فريقا الأهلي المصري ونظيره اتحاد جدة السعودي، مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي تجمع بينهما بالدور ربع النهائي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، فيما تذاع المباراة عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية SSC، بالإضافة إلى منصات فيفا الرقمية.

تردد قنوات الرياضية السعودية SSC

عرب سات (بدر 26 شرق)

التردد: 12418 و12380

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12380.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قنوات ssc على القمر الصناعي بدر سات

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

وفاز الاتحاد السعودي على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بثلاثة أهداف دون رد، في مواجهة الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس العالم للأندية ليضرب موعدا ملاقاة الاهلى المصري.



ويشارك اتحاد جدة في مونديال العالم للأندية 2023، ممثلا للدولة المستضيفة "السعودية" فيما تعد هذه المرة الثانية بعد نسخة عام 2005.

على الجانب الآخر، الأهلي يشارك للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا 2023.



وتقام بطولة كأس العالم للأندية في السعودية، خلال الفترة بداية من اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر وتستمر منافستها حتى 22 من الشهر نفسه.