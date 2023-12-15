أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 76.61 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 15-12-2023، بقيمة 3% عند التسوية لتواصل مكاسبها من الجلسة الماضية بدعم من تراجع الدولار، ورفع وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط في العام المُقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.35 دولار بما يعادل 3.2 % إلى 76.61 دولار للبرميل عند التسوية وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.11 دولار أو 3% إلى 71.58 دولار.

وحققت الأسواق النفطية نتائج إيجابية بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر تقريبًا خلال جلسة أمس وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر بعد أن أشارت أحدث التوقعات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة قد انتهت وخفض تكاليف الاقتراض سيحدث في 2024.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير شهري اليوم: إنّ الاستهلاك العالمي للنفط سيرتفع 1.1 مليون برميل يوميًّا في 2024، بزيادة 130 ألف برميل يوميًّا عن توقعاتها السابقة، مشيرة إلى تحسّن التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة وانخفاض أسعار النفط.

الدولار يتراجع وسط تزايد احتمالات خفض الفائدة الأميركية

يتجه الدولار لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي مقابل العملات الرئيسية الأخرى منذ يوليو، متأثرا بتزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل.

في حين تلقى اليورو والجنيه الإسترليني دعما اليوم الجمعة مع استمرار بنوك مركزية في أوروبا في ميلها للتشديد النقدي.

وارتفعت العملة الأوروبية اثنين بالمئة هذا الأسبوع، وهو أكبر ارتفاع منذ يوليو.

وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2766 دولار، وذلك بعد أن ارتفع 1.1 بالمئة وبلغ أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.2793 دولار أمس في ظل ميل بنك إنجلترا للتشديد.

في غضون ذلك، صعد الين الياباني 0.11 بالمئة إلى 141.70 للدولار، وذلك بعد أن ارتفع 0.7 بالمئة ولامس أعلى مستوى له في أربعة أشهر ونصف الشهر عند 140.95 أمس.

وارتفعت العملة الآسيوية اثنين بالمئة هذا الأسبوع، وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي مقابل الدولار.

وكانت آخر سلسلة مكاسب مماثلة قد شهدتها خلال فترة الجائحة في منتصف 2020.