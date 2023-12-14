أسعار النفط تعاود الارتفاع مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية

عادت أسعار النفط، في الارتفاع اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، لتواصل المكاسب التي بدأتها في الجلسة السابقة بدعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية وتوقعات البنك المركزي الأمريكي أن خفض تكاليف الاقتراض ستبدأ في 2024.

وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا أي ما يعادل 0.6% ليصل إلى 74.72 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا أي 0.7% إلى 69.95 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتسببت المخاوف المتعلقة بأمن إمدادات النفط في الشرق الأوسط بعد الهجوم على ناقلة في البحر الأحمر إلى ارتفاع الأسعار في الجلسة السابقة.

وأرجعت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري، الانخفاض في أسعار النفط الخام إلى "المخاوف المبالغ فيها" بشأن نمو الطلب على النفط.

وقالت تينا تنغ المحللة لدى سي.إم.سي ماركتس في مذكرة للعملاء "انتعشت أسعار النفط الخام قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وازدادت انتعاشا بعده".

انخفض الدولار اليوم إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر جديد بعد أن أشارت أحدث التوقعات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة قد انتهت وخفض تكاليف الاقتراض في 2024.

وقال رئيس المجلس جيروم باول، الأربعاء، إن التشديد غير المسبوق للسياسة النقدية انتهى على الأرجح.

وتؤدي الفائدة المنخفضة إلى خفض تكاليف الاقتراض الاستهلاكي الأمر الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط. وانخفاض الدولار يجعل النفط أقل تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وارتفعت الأسعار في الجلسة السابقة وسط مخاوف بشأن أمن إمدادات النفط في الشرق الأوسط بعد الهجوم على ناقلة في البحر الأحمر.

وأضافت تنغ أن الأسعار تلقت دعما أيضا من تراجع أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأميركية.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن شركات الطاقة سحبت كمية أكبر من المتوقع قدرها 4.3 مليون برميل من النفط الخام من المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر بالتزامن مع انخفاض الواردات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو عشرة بالمئة منذ أعلنت أوبك+ عن جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج في 30 نوفمبر.