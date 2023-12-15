صحة كفر الشيخ تتابع إجراءات نقل مستشفى بيلا المركزي إلى موقعها الجديد

قال وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ الدكتور محمد شقوير، إنه شكل لجنة ترأسها وكيل مديرية الشؤون الصحيه الدكتور محمد أبو السعد، لمناقشة ومتابعة نقل الخدمة الطبية إلى مستشفى بيلا الجديدة، وكذلك معاينة جميع الأقسام ومتابعة جودة تقديم الخدمات المختلفة.

وأضاف وكيل صحة كفر الشيخ، أن هذه اللجنة تأتي في إطار الاستعدادات لنقل الخدمة الطبية من مستشفى بيلا المركزي إلى مستشفى بيلا الجديدة، والتي تهدف إلى تقديم خدمة طبية متكاملة ومتطورة للمواطنين.

ومن جانبه قال وكيل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ الدكتور محمد أبو السعد، إنه عقد اجتماعًا مع رؤساء أقسام المستشفى، حيث تم بحث إمكانية نقل الخدمات الطبية بصورة كاملة من مستشفى بيلا المركزي إلى مستشفى بيلا الجديد، كما تم مناقشة الاحتياجات التشغيلية والتحديات المحتملة أثناء عملية الانتقال.