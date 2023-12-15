الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بايدن وأردوغان يؤكدان على ضرورة إيجاد أفق سياسي للشعب الفلسطيني

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

 بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الجهود الرامية إلى زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، وحماية المدنيين، وضرورة إيجاد أفق سياسي للشعب الفلسطيني.

 وذكر البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن بايدن وأردوغان أكدا أهمية تعزيز حلف الناتو، بما في ذلك أهمية الترحيب بالسويد كحليف في أقرب وقت ممكن، ومواصلة تعزيز قابلية التشغيل البيني لحلف شمال الأطلسي في تركيا.

 كما اتفقا على البقاء على اتصال وثيق في الفترة التي تسبق قمة الناتو المقررة في يوليو 2024 في واشنطن العاصمة.

 وأعرب الرئيس الأمريكي عن دعمه للخطوات البناءة الأخيرة في العلاقة بين اليونان وتركيا.

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