الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يبحث الصعود لنصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه

الأهلي
الأهلي

يستعد الأهلي  لمواجهة اتحاد جدة مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الملك عبدالله «الجوهرة المشعة» في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

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الأهلي وإتحاد جدة.. الأرقام القياسية تدعم المارد الأحمر في مواجهة رفاق بنزيما

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بنزيما على رأس تشكيل إتحاد جدة لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية


وتنطلق المباراة في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، بالإضافة للساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة للساعة العاشرة بتوقيت الإمارات.
يبحث الأهلي عن الصعود لدور نصف النهائي للمرة السادسة في تاريخ، بعدما وصل خمس مرات من أصل ثمان مشاركات له في كأس العالم للأندية.
حقق الأهلي خلال 3 مرات من أصل 5 عند وصوله إلى دور نصف النهائي، المركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية في نسخ 2006، و2021، و2022.
أما النسخة الماضية حقق المركز الرابع، وهو الفريق الوحيد من خارج أوروبا، الذي صعد لمنصات التتويج بالميداليات ثلاث مرات، بعد فوزه بالميدالية البرونزية في نسخ 2006، 2021، 2022.
كما أنه الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية والذي وصل لنصف النهائي 3 مرات متتالية نسخ 2020، 2021، 2022.
 

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